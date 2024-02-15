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МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году

МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпу роста мирового спроса на нефть в этом году - 102,98 млн баррелей в сутки.
Энергетика
15 февраля 2024 г. 13:37
МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по темпу роста мирового спроса на нефть в этом году - 102,98 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"Наш прогноз роста на 2024 год остается неизменным - на уровне 1,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении по сравнению со средним приростом в 2,3 млн баррелей в сутки в прошлом году", - сказано в сообщении.

По оценке агентства, разница между умеренным спросом в странах ОЭСР и ростом потребления за пределами организации, наблюдавшаяся на протяжении 2023 года, стала менее выраженной. Тем не менее рост спроса по-прежнему будет больше наблюдаться в странах, не входящих в ОЭСР.

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