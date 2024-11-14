МЭА сохранило прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025гг

Мировые поставки нефти в 2024 году прогнозируются на уровне 102,9 млн баррелей в сутки, что на 640 тыс. б/с выше, чем в 2023 году (прогноз сохранен).

Мировые поставки нефти в 2024 году прогнозируются на уровне 102,9 млн баррелей в сутки, что на 640 тыс. б/с выше, чем в 2023 году (прогноз сохранен).

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА.

При этом, страны, не входящие в альянс ОПЕК+, во главе с США, увеличат производство на 1,5 млн б/с в 2024 году, а страны альянса ОПЕК+ снизят производство на 820 тыс. б/с до 49,8 млн б/с.

Пока не объявлено официального решения о сроках увеличения добычи ОПЕК+, и МЭА исходит из того, что дополнительные добровольные ограничения сохранятся на весь 2025 год. Таким образом, МЭА полагает, что в 2025 году мировые поставки нефти вырастут на 2 млн б/с до 105 млн б/с, при этом ОПЕК+ увеличит добычу на 560 тыс. б/с, а остальные страны – еще на 1,5 млн б/с.

Но даже несмотря на сохранение ограничений ОПЕК+, МЭА видит превышение предложения над спросом в 1 млн б/с в 2025 году.

"Мировые поставки нефти растут здоровыми темпами. После прошедших в ноябре выборов в США мы по-прежнему ожидаем, что США возглавят рост добычи среди стран, не входящих в ОПЕК+, как в 2024, так и в 2025 годах, также рост продемонстрируют Канада, Гайана и Аргентина. Бразилия, страдающая в 2024 году от незапланированных ремонтов, в следующем станет основным источником роста в Латинской Америке, увеличив добычу на 210 тыс. б/с - до 3,7 млн б/с после запуска мощностей на 800 тыс. б/с", - говорится в отчете.

МЭА ожидает, что из роста на 1,5 млн б/с стран, не входящих в ОПЕК+, 700 тыс. б/с придется на добычу традиционной нефти на шельфе. Рост добычи легкой нефти из низкопроницаемых пластов в США замедлится до 320 тыс. б/с в 2025 году после роста на 540 тыс. б/с в 2024 году и роста на 850 тыс. б/с в 2023 году.