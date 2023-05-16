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МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, сохранив тем самым прогноз ее роста на уровне 1,2 млн.
Энергетика
16 мая 2023 г. 12:42
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, сохранив тем самым прогноз ее роста на уровне 1,2 млн.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"Прогнозируется, что в целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,6 млн баррелей в сутки в 2022 году", - говорится в докладе.

Согласно прогнозам МЭА, по итогам текущего года рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки, а ОПЕК+ совокупно сократит добычу на 560 тыс. баррелей в сутки.

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Версия на английском языке IEA keeps forecast for global oil production in 2023

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