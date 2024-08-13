МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тыс. баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 974 тыс. б/с. Таким образом, оценка аналитиков практически не претерпела изменений, снизившись всего на 4 тыс. б/с.

Агентство сохранило свои ожидания по спросу в 2023-2024 годах. По мнению аналитиков, в прошлом году он составил 102,09 млн б/с (июльская оценка - 102,089), в 2024 году же ожидается на уровне 103,06 млн б/с (предыдущая оценка - 103,063 млн б/с). Прогноз на 2025 год понижен на 28 тыс. б/с: с 104,041 млн б/с до 104,013 млн б/с.

Таким образом, аналитики МЭА понизили на 26 тыс. б/с свои ожидания по росту мирового нефтяного спроса в 2025 году: с 979 тыс. б/с до 953 тыс. б/с.

В МЭА по-прежнему убеждены, что ни по итогам текущего, ни по итогам следующего года прирост мирового спроса не превысит 1 млн б/с, но будет близок к этой цифре. Аналитики агентства аргументируют этот прогноз сдержанными макроэкономическими факторами, в том числе слабыми ожиданиями по росту спроса на нефть в Китае после всплеска в прошлом году.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июне снизились на 26,2 млн баррелей, прервав четырехмесячный рост их накоплений. В основном это произошло за счет снижения резервов в танкерах - на 24,2 млн баррелей. Запасы нефти на суше снизились на 2 млн баррелей.