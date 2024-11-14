МЭА сохранил прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025 годы

Мировые поставки нефти в 2024 году прогнозируются на уровне 102,9 млн баррелей в сутки, что на 640 тыс. б/с выше, чем в 2023 году (прогноз сохранен).

Мировые поставки нефти в 2024 году прогнозируются на уровне 102,9 млн баррелей в сутки, что на 640 тыс. б/с выше, чем в 2023 году (прогноз сохранен).

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, страны, не входящие в альянс ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличат производство на 1,5 млн б/с в 2024 году, а страны альянса ОПЕК+ снизят производство на 820 тыс. б/с до 49,8 млн б/с.

Пока не объявлено официального решения о сроках увеличения добычи ОПЕК+, и МЭА исходит из того, что дополнительные добровольные ограничения сохранятся на весь 2025 год.

Таким образом, в 2025 году МЭА полагает, что мировые поставки нефти вырастут на 2 млн б/с до 105 млн б/с, при этом ОПЕК+ увеличит добычу на 560 тыс. б/с, а остальные страны - еще на 1,5 млн б/с.

Но даже несмотря на сохранение ограничений ОПЕК+, МЭА видит превышение предложения над спросом в 1 млн б/с в 2025 году.