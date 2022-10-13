МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей, в 2023 году - на 0,8 млн баррелей, до все еще рекордных 100,6 млн баррелей

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей, в 2023 году - на 0,8 млн баррелей, до все еще рекордных 100,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из октябрьского доклада МЭА.

В сентябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 млн баррелей в сутки, до 100 млн баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,7 млн баррелей, до 101,7 млн баррелей в сутки.

"Теперь прогнозируется, что мировая добыча вырастет на 4,6 млн баррелей в сутки, до 99,9 млн баррелей в сутки в 2022 году. Согласно прогнозам, ОПЕК+ будет способствовать росту добычи на 3 млн баррелей в день, при этом наибольший прирост в годовом исчислении будет зафиксирован в Саудовской Аравии. В 2022 году ожидается рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,5 млн баррелей в день, причем 70% прироста - 1,1 млн баррелей в сутки - обеспечит США. Канада, Китай и Гайана также обеспечат значительный прирост, хотя его объемы будут гораздо скромнее", - говорится в материалах МЭА.

В 2023 году рост заметно замедлится, всего до 760 тыс. баррелей в сутки, но добыча достигнет рекордных 100,6 млн баррелей в сутки, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+", - добавляется в докладе.