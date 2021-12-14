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МЭА снизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на этот год

МЭА снизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на этот год Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило прогноз на 2021 год по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, прогноз на следующий год не изменился.
Энергетика
14 декабря 2021 г. 13:16
МЭА снизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на этот год

Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило прогноз на 2021 год по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, прогноз на следующий год не изменился.

Как передает Report, об этом отмечено в декабрьском докладе агентства.

"По сравнению с нашим предыдущим отчетом прогноз по добыче нефти вне стран ОПЕК+ по итогам этого года снижен на 100 тыс. баррелей в сутки, до 47,6 млн баррелей в сутки", — говорится в докладе. Это объясняется тем, что наращивание добычи в США будет компенсировано снижением в Бразилии.

В предыдущем докладе агентство прогнозировало добычу вне ОПЕК+ в 2021 году на уровне 47,4 млн баррелей в сутки. "Прогноз на 2022 год существенно не изменился с момента публикации отчета за прошлый месяц… Ожидается, что рост добычи составит в среднем 1,8 млн баррелей в сутки", — также сказано в докладе.

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Версия на азербайджанском языке BEA neft hasilatına dair proqnozu yeniləyib

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