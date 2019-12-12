МЭА: Сделка ОПЕК+ в ноябре была исполнена на 125%

Страны ОПЕК в ноябре исполнили сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 154%, а страны не-ОПЕК - на 61%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, в целом сделка была исполнена на 125%. Среднее исполнение договоренностей с начала года составило 138%.

Договоренности стран ОПЕК+ предполагают снижение нефтедобычи странами ОПЕК на 800 тысяч б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, странами не-ОПЕК - на 400 тысяч б/с.

По подсчетам МЭА, в ноябре страны ОПЕК снизили нефтедобычу по сравнению с октябрем на 300 тысяч б/с - до 29,66 млн б/с, сама ОПЕК в среду отчиталась о снижении добычи на 193 тысячи б/с - до 29,55 млн б/с.

Падение производства в ОПЕК случилось благодаря в основном Саудовской Аравии, которая притормозила добычу перед IPO Saudi Aramco, а также Анголе, где производство упало до 13-летнего минимума из-за ремонтов, отмечает агентство.

В отчете также отмечается, что усиление сокращений добычи нефти странами ОПЕК+ на 500 тысяч б/с, о чем было объявлено в декабре текущего года, не уберет излишка нефти с рынка в 2020 году.

По мнению МЭА, в первом квартале коммерческие запасы вырастут на 700 тысяч баррелей в день даже если ОПЕК+ снизят добычу, как договаривались на 2,1 млн б/с к уровню октября 2018 года.

Отметим, что страны - участницы сделки ОПЕК + с 1 января 2020 года дополнительно сократят суточную добычу нефти на 503 тысячи баррелей, в том числе обязательства стран ОПЕК по снижению добычи вырастут на 372 тысячи баррелей в сутки, "не ОПЕК" - на 131 тысячу баррелей.

В результате квота России в первом квартале 2020 года достигнет 300 тысяч баррелей в сутки (+70 тысяч баррелей), Саудовской Аравии - 498 тысяч баррелей в сутки (+167 тысячи баррелей). Квота ОАЭ составит 156 тысячи баррелей в сутки, Кувейта - 140 тысяч баррелей, Ирака - 191 тысячи баррелей, Нигерии - 74 тысяч баррелей, Алжира - 44 тысяч баррелей, Казахстана - 57 тысяч баррелей, Мексики - 58 тысяч баррелей, Омана - 34 тысяч баррелей.

У других стран - Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона, Азербайджана, Бахрейна, Брунея и Малайзии - квоты выросли незначительно..