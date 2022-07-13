МЭА: Сделка ОПЕК+ в июне выполнена на 314%

Страны ОПЕК+ в июне выполнили свою сделку на 314%: ОПЕК — на 229%, "не ОПЕК" — на 461%.

Страны ОПЕК+ в июне выполнили свою сделку на 314%: ОПЕК — на 229%, "не ОПЕК" — на 461%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В июне добыча нефти 23 стран блока ОПЕК+ выросла на 350 тыс. баррелей в сутки, до 43,6 млн баррелей в сутки. Добыча стран ОПЕК выросла на 180 тыс. баррелей в сутки, до 28,74 млн баррелей, в то время как добыча добыча партнеров из "не-ОПЕК" выросла на 170 тыс. баррелей в сутки, до 14,86 млн баррелей", — сказано в документе.

Отмечается, что с учетом только 19 членов соглашения добыча выросла на 420 тыс. баррелей в сутки по сравнению с запланированным увеличением на 430 тыс. баррелей в сутки.

Объемы добычи других стран также ниже целевых показателей: в Нигерии — на 600 тыс. баррелей в сутки, а в Казахстане — на 410 тыс.

В итоге альянс выполнил соглашение на 314% (по сравнению с 261% в мае), из которых страны ОПЕК — на 229% (202%), страны вне ОПЕК — на 461% (363%).

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тыс. баррелей. На июнь ограничения составляют 1,296 млн баррелей в сутки.