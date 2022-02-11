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МЭА: Саудовская Аравия и ОАЭ могут снизить волатильность рынка нефти

МЭА: Саудовская Аравия и ОАЭ могут снизить волатильность рынка нефти Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут способствовать снижению волатильности нефтяного рынка, если увеличат объемы добычи.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 17:50
МЭА: Саудовская Аравия и ОАЭ могут снизить волатильность рынка нефти

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут способствовать снижению волатильности нефтяного рынка, если увеличат объемы добычи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Несмотря на то, что с 2021 года ОПЕК+ ежемесячно поднимает суммарные квоты на 400 тыс. баррелей в сутки, в декабре коммерческие запасы нефти стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), снизились на 60 млн баррелей, до 2,68 млрд баррелей, что является минимальным уровнем за семь лет. Это на 255 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня. За 12 месяцев запасы сократились на 355 млн баррелей, несмотря на интервенции в объеме 50 млн баррелей из стратегического резерва.

На этом уровне запасы покрывали нефтяные потребности стран ОЭСР в течение почти 60 дней. Предварительные данные за январь показывают, что запасы снизились еще на 13,5 млн баррелей.

Как следует из отчета, Саудовская Аравия и ОАЭ являются единственными участниками соглашения ОПЕК+, у которых достаточно свободных производственных мощностей, чтобы увеличить добычу и пополнить сокращающиеся запасы нефти.

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