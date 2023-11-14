О нас

МЭА: Рост мировой нефтедобычи ожидается на уровне 101,8 млн баррелей в сутки

МЭА: Рост мировой нефтедобычи ожидается на уровне 101,8 млн баррелей в сутки Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 13:34
МЭА: Рост мировой нефтедобычи ожидается на уровне 101,8 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

В прошлом месяце МЭА прогнозировал рост на 1,5 млн баррелей в сутки, до 101,6 млн.

"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн баррелей в сутки в 2023 году", - говорится в докладе.

В следующем году прогнозируется резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, - на 1,6 млн баррелей в сутки, до 103,4 млн.

В МЭА считают, что конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции
Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции
14 ноября 2023 г. 14:39
МЭА: Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти в октябре на 70 тыс. баррелей в сутки
МЭА: Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти в октябре на 70 тыс. баррелей в сутки
14 ноября 2023 г. 14:08
МЭА повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году
МЭА повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году
14 ноября 2023 г. 13:29
В SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы
ФотоВ SOCAR обсудили сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Венесуэлы
14 ноября 2023 г. 13:15
Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте
Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте
14 ноября 2023 г. 11:18
Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики
14 ноября 2023 г. 10:23
Эксперт: Узбекистан сможет диверсифицировать свой экспорт поставками урана во Францию
Эксперт: Узбекистан сможет диверсифицировать свой экспорт поставками урана во Францию
14 ноября 2023 г. 09:57
Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке 83 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent приблизилась к отметке 83 доллара за баррель
14 ноября 2023 г. 09:46
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
14 ноября 2023 г. 09:12
Северная Македония до конца года начнет проводку газопровода к TAP и СПГ-терминалам в Греции
Северная Македония до конца года начнет проводку газопровода к TAP и СПГ-терминалам в Греции
13 ноября 2023 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi