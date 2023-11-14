МЭА: Рост мировой нефтедобычи ожидается на уровне 101,8 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

В прошлом месяце МЭА прогнозировал рост на 1,5 млн баррелей в сутки, до 101,6 млн.

"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,8 млн баррелей в сутки в 2023 году", - говорится в докладе.

В следующем году прогнозируется резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, - на 1,6 млн баррелей в сутки, до 103,4 млн.

В МЭА считают, что конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.