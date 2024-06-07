МЭА: Рост глобальных расходов на "чистую" энергетику может достигнуть $2 трлн

Глобальные расходы на технологии и инфраструктуру "чистой" энергетики должны достичь 2 трлн долларов в 2024 году, несмотря на то, что более высокие затраты на финансирование препятствуют новым проектам, особенно в странах с формирующейся и развивающейся э

Глобальные расходы на технологии и инфраструктуру "чистой" энергетики должны достичь 2 трлн долларов в 2024 году, несмотря на то, что более высокие затраты на финансирование препятствуют новым проектам, особенно в странах с формирующейся и развивающейся экономикой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эти средства будут направлены на развитие в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, электромобили, атомная энергетика, топливо с низким уровнем выбросов, системы распределения и накопления электроэнергии, говорится в отчете МЭА.

Ожидается, что общий объем инвестиций в сфере энергетики в этом году впервые будет больше 3 млрд долларов. Таким образом, вложения в "чистую" энергетику и энергосети в первый раз превысят сумму, которая будет потрачена на ископаемые виды топлива.

Тем не менее, МЭА подчеркивает низкий уровень расходов на "чистую" энергетику в странах с развивающейся экономикой (без учета Китая), включая Индию и Бразилию. Хотя объем их инвестиций может превзойти отметку в 300 млрд долларов в 2024 году, это составит всего около 15% от общемирового показателя.

Такой объем намного ниже того, что требуется для удовлетворения растущего спроса на энергию во многих из этих стран, где высокая стоимость привлечения финансирования сдерживает разработку новых проектов, отмечается в сообщении.

МЭА прогнозирует, что инвестиции КНР в "чистую" энергетику в текущем году могут вырасти до 675 млрд, Европы – до 370 млрд, США – до 315 млрд долларов.

Ожидается, что мировые вложения в добычу нефти и природного газа в 2024 году увеличатся на 7% (до 570 млрд долларов), также как и в прошлом году.