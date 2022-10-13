МЭА резко понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году - на 60 тыс. баррелей в сутки, и ожидает, что суточный рост составит 1,9 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году - на 60 тыс. баррелей в сутки, и ожидает, что суточный рост составит 1,9 млн баррелей.

Как передает Report, это следует из отчета МЭА.

В сентябрьском отчете МЭА говорилось о том, спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 2 млн баррелей в сутки, до 99,7 млн баррелей.

Прогноз спроса на нефть в мире в следующем году резко снижен - на 470 тыс. баррелей в сутки, до 1,7 млн. Теперь ожидается, что суточный спрос на нефть составит в 2023 году 101,3 млн баррелей.

Мировые запасы нефти в августе текущего года выросли на 36,5 млн баррелей.