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МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году сразу почти на миллион баррелей в сутки, до 2,1 млн баррелей в сутки, это обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и санкциями против России.
Энергетика
16 марта 2022 г. 13:21
МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году сразу почти на миллион баррелей в сутки, до 2,1 млн баррелей в сутки, это обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и санкциями против России.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА.

Агентство поясняет, что увеличение цен на сырьевые товары и введенные против санкции против России, как ожидается, заметно снизят рост глобальной экономики. "В итоге мы понизили наш прогноз по мировому спросу на нефть во II-IV кварталах 2022 года на 1,3 млн баррелей в сутки, в результате общий рост спроса по 2022 году в среднем замедлится на 950 тыс. баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Таким образом, спрос на нефть в мире увеличится на 2,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 99,7 млн.

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