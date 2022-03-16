МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году сразу почти на миллион баррелей в сутки, до 2,1 млн баррелей в сутки, это обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и санкциями против России.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году сразу почти на миллион баррелей в сутки, до 2,1 млн баррелей в сутки, это обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и санкциями против России.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА.

Агентство поясняет, что увеличение цен на сырьевые товары и введенные против санкции против России, как ожидается, заметно снизят рост глобальной экономики. "В итоге мы понизили наш прогноз по мировому спросу на нефть во II-IV кварталах 2022 года на 1,3 млн баррелей в сутки, в результате общий рост спроса по 2022 году в среднем замедлится на 950 тыс. баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

Таким образом, спрос на нефть в мире увеличится на 2,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 99,7 млн.