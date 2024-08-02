О нас

МЭА проведет Международный саммит по энергетической безопасности

МЭА проведет Международный саммит по энергетической безопасности Международное энергетическое агентство (МЭА) во втором квартале 2025 года проведет саммит по будущему энергетической безопасности с участием лидеров со всего мира.
Энергетика
2 августа 2024 г. 10:26
МЭА проведет Международный саммит по энергетической безопасности

Международное энергетическое агентство (МЭА) во втором квартале 2025 года проведет саммит по будущему энергетической безопасности с участием лидеров со всего мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение МЭА.

“Саммит будет организован правительством Великобритании в Лондоне для оценки существующих и будущих рисков, с которыми сталкивается мировая энергетическая система, для определения приоритетных решений и возможностей для их устранения”, - говорится в сообщении.

По информации Агентства, на саммите будут рассмотрены геополитические, технологические и экономические факторы, влияющие на энергетическую безопасность на национальном и международном уровнях.

Отмечается, что саммит предоставит глобальным лицам, принимающим решения, и ключевым игрокам возможность рассмотреть тенденции, переопределяющие глобальную энергетическую безопасность. К ним относятся изменения в спросе, предложении и торговле энергией; принятие чистых и эффективных энергетических решений; доступность минералов и металлов, необходимых для чистых энергетических технологий — от ветряных турбин и солнечных панелей до электромобилей и аккумуляторных батарей; и распределение инвестиций при переходе от ископаемого топлива.

"Глобальный энергетический кризис стал отрезвляющим напоминанием для стран по всему миру о важности энергетической безопасности и ее последствиях для наших экономик. Поскольку характер энергетической безопасности меняется на фоне надвигающихся угроз, МЭА продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к энергии по доступным ценам, соблюдая при этом глобальные климатические обязательства", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, слова которого приводятся в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке IEA Beynəlxalq Enerji Təhlükəsizliyi Sammitinə ev sahibliyi edəcək
Версия на английском языке IEA to convene major international energy security summit

Другие новости из категории

Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа
Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа
2 августа 2024 г. 10:26
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
2 августа 2024 г. 10:24
SOCAR начал поставки газа в Словению
SOCAR начал поставки газа в Словению
1 августа 2024 г. 19:29
Страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по объемам сокращения добычи нефти
Страны ОПЕК+ подтвердили договоренности по объемам сокращения добычи нефти
1 августа 2024 г. 18:47
Комитет ОПЕК+ не будет обсуждать политику по добыче нефти на IV квартал
Комитет ОПЕК+ не будет обсуждать политику по добыче нефти на IV квартал
1 августа 2024 г. 16:32
Затраты на обслуживание БТД превысили 88 млн долларов
Затраты на обслуживание БТД превысили 88 млн долларов
1 августа 2024 г. 16:16
Объявлены данные экспорта нефти с конденсатом и газа через Сангачальский терминал за первое полугодие  
Объявлены данные экспорта нефти с конденсатом и газа через Сангачальский терминал за первое полугодие  
1 августа 2024 г. 15:14
BP в первом полугодии увеличила добычу газа на месторождении Шахдениз
BP в первом полугодии увеличила добычу газа на месторождении Шахдениз
1 августа 2024 г. 14:39
BP втрое увеличила расходы на соцпроекты в Азербайджане
BP втрое увеличила расходы на соцпроекты в Азербайджане
1 августа 2024 г. 14:31
В первом полугодии компании SOCAR ежесуточно поставлялось 6,4 млн куб. м попутного газа с АЧГ
В первом полугодии компании SOCAR ежесуточно поставлялось 6,4 млн куб. м попутного газа с АЧГ
1 августа 2024 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi