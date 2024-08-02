МЭА проведет Международный саммит по энергетической безопасности

Международное энергетическое агентство (МЭА) во втором квартале 2025 года проведет саммит по будущему энергетической безопасности с участием лидеров со всего мира.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во втором квартале 2025 года проведет саммит по будущему энергетической безопасности с участием лидеров со всего мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение МЭА.

“Саммит будет организован правительством Великобритании в Лондоне для оценки существующих и будущих рисков, с которыми сталкивается мировая энергетическая система, для определения приоритетных решений и возможностей для их устранения”, - говорится в сообщении.

По информации Агентства, на саммите будут рассмотрены геополитические, технологические и экономические факторы, влияющие на энергетическую безопасность на национальном и международном уровнях.

Отмечается, что саммит предоставит глобальным лицам, принимающим решения, и ключевым игрокам возможность рассмотреть тенденции, переопределяющие глобальную энергетическую безопасность. К ним относятся изменения в спросе, предложении и торговле энергией; принятие чистых и эффективных энергетических решений; доступность минералов и металлов, необходимых для чистых энергетических технологий — от ветряных турбин и солнечных панелей до электромобилей и аккумуляторных батарей; и распределение инвестиций при переходе от ископаемого топлива.

"Глобальный энергетический кризис стал отрезвляющим напоминанием для стран по всему миру о важности энергетической безопасности и ее последствиях для наших экономик. Поскольку характер энергетической безопасности меняется на фоне надвигающихся угроз, МЭА продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к энергии по доступным ценам, соблюдая при этом глобальные климатические обязательства", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, слова которого приводятся в сообщении.