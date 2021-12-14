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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно снизило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2021-2022 годы. Поскольку новый всплеск заболеваемости COVID-19 замедлит восстановление спроса, причем больше всего это повлияет на авиаперевозки и,
Энергетика
14 декабря 2021 г. 13:24
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно снизило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2021-2022 годы. Поскольку новый всплеск заболеваемости COVID-19 замедлит восстановление спроса, причем больше всего это повлияет на авиаперевозки и, соответственно, потребление авиакеросина.

Как передает Report со ссылкой декабрьский доклад агентства, спрос вырастет на 5,4 млн и 3,3 млн баррелей в сутки соответственно.

По сравнению с предыдущим докладом прогноз понижен на 100 тыс. баррелей в сутки для каждого года.

"В среднем спрос на нефть был пересмотрен в сторону понижения примерно на 100 тыс. баррелей в сутки как для текущего года. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки в 2021 году и на 3,3 млн баррелей в сутки в 2022 году, когда он вернется к допандемийному уровню в 99,5 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Согласно декабрьскому прогнозу, в этом году спрос на нефть в мире составит 96,19 млн баррелей в день, в 2022 — 99,53 млн.

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