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МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на 2,4% в 2022 году

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на 2,4% в 2022 году Мировой спрос на электроэнергию по итогам 2022 года может вырасти на 2,4% после роста на 6% годом ранее.
Энергетика
20 июля 2022 г. 12:07
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на 2,4% в 2022 году

Мировой спрос на электроэнергию по итогам 2022 года может вырасти на 2,4% после роста на 6% годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"После роста на 6% в 2021 году, который последовал на снижением в 2020 году, МЭА ожидает роста глобального спроса на 2,4%, что ниже первоначального прогноза на 2022 год на уровне 3%", - отметили в агентстве, указав, что на перспективы роста повлияли события в начале года.

В отчете уточняется, что начало военных действий в Украине и, как следствие, подорожание энергоресурсов отразились на росте цены коммунальных услуг. Более того, высокие темпы инфляции заставляют центральные банки различных стран повышать ключевые ставки.

При этом, по прогнозу МЭА, наибольшие темпы роста спроса продемонстрируют Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка - около 3,4% и 3,9% соответственно, тогда как в США показатель составит около 2%, а в Европе - менее 1%.

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Версия на азербайджанском языке BEA: "Bu il elektrik enerjisinə tələbat 2%-dən çox arta bilər"
Версия на английском языке IAE predicts 2.4% increase in global electricity demand in 2022

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