МЭА прогнозирует рост годовой добычи газа в Азербайджане до 55 млрд кубометров

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Добыча природного газа в Азербайджане увеличится втрое в ближайшие 20 лет".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Азербайджан является одним из ключевых участников нефтегазовой отрасли. Мы полагаем, что нынешние объемы добычи природного газа в Азербайджане (18 млрд кубометров в год) в течение 20 лет увеличатся в 3 раза и достигнут 55 млрд кубометров в год. Это значимо как для азербайджанской экономики, так и для стран-импортеров газа".