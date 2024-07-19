МЭА прогнозирует рост глобального спроса на электроэнергию в 2024-2025гг

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста глобального спроса на электроэнергию в 2024 году примерно на 4%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста глобального спроса на электроэнергию в 2024 году примерно на 4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на новый отчет МЭА “Electricity Mid-Year Update”.

“Экономический рост, возросший спрос на охлаждение в условиях аномальной жары, быстрое развитие центров обработки данных и продолжающаяся электрификация приведут к тому, что темпы роста мирового спроса на электроэнергию в 2024 и 2025 годах станут одними из самых высоких за последние 20 лет. В этом году ожидается рост спроса на электроэнергию во всем мире примерно на 4%, что выше прошлогоднего роста на 2,5%”, - говорится в отчете.

По оценкам Агентства, сильный рост мирового потребления электроэнергии, как ожидается, продолжится в 2025 году, и также составит около 4%.

МЭА прогнозирует, что рост спроса в 2024 и 2025 годах будет одним из самых высоких за последние два десятилетия, при этом ожидается, что половина прироста будет покрываться за счет солнечной энергетики.

“Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) также должны быстро расширяться в этом и следующем году, и их доля в мировом электроснабжении, по прогнозам, вырастет с 30% в 2023 году до 35% в 2025 году. Прогнозируется, что объем электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ во всем мире в 2025 году, впервые превзойдет объем, вырабатываемый углем”, - говорится в отчете.

МЭА отмечает, что во многих частях мира растущее использование кондиционирования воздуха останется существенным фактором спроса на электроэнергию.

"В первой половине 2024 года несколько регионов столкнулись с сильными волнами тепла, что увеличило спрос и создало нагрузку на электросистемы", - говорится в отчете.