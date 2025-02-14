МЭА прогнозирует ежегодный рост глобального потребления электроэнергии до 2027 года на 4%

В ближайшие годы рост мирового спроса на электроэнергию ускорится за счет расширения энергоемких секторов.

В ближайшие годы рост мирового спроса на электроэнергию ускорится за счет расширения энергоемких секторов.

Как передает Report, такой прогноз содержится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Электроэнергетика 2025".

Согласно прогнозу, глобальное потребление электроэнергии до 2027 года будет расти в среднем на 4% в год. Основными драйверами роста станут промышленность, кондиционирование воздуха, электрификация и центры обработки данных.

МЭА отмечает, что 85% прироста мирового спроса на электроэнергию в ближайшие три года обеспечат страны с формирующейся и развивающейся экономикой. Наиболее заметно эта тенденция выражена в Китае, где с 2020 года потребление электроэнергии растет быстрее, чем экономика в целом. В 2024 году оно увеличилось на 7%, а в период до 2027 года ожидается среднегодовой рост на уровне 6%. Основными факторами роста являются промышленный сектор, включая производство солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и сопутствующих материалов, а также активное развитие центров обработки данных, сетей 5G и увеличение использования кондиционеров.

В отчете подчеркивается, что рост производства электроэнергии из низкоуглеродных источников — в первую очередь возобновляемых и ядерных — будет достаточным для покрытия всего увеличения спроса в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что солнечная генерация обеспечит около 50% прироста мирового спроса на электроэнергию к 2027 году, чему способствует снижение затрат и государственная поддержка. В 2024 году солнечная генерация в ЕС превзошла угольную, а ее доля в энергобалансе региона превысила 10%. В Китае, США и Индии к 2027 году этот показатель также достигнет 10%.

“Ядерная энергетика демонстрирует уверенный рост: с 2025 года ее выработка будет ежегодно достигать новых максимумов. Основные факторы роста — восстановление мощностей во Франции, перезапуск реакторов в Японии и ввод новых объектов в Китае, Индии, Южной Корее и ряде других стран. Эта тенденция свидетельствует о возвращении ядерной энергетики в политическую повестку как важного элемента энергосистем с низким уровнем выбросов”, -говорится в отчете.

Прогнозируется, что уровень выбросов углекислого газа от мировой генерации электроэнергии в ближайшие годы стабилизируется после роста на 1% в 2024 году.

Газовая генерация будет демонстрировать умеренный, но стабильный рост — около 1% в год в 2025–2027 годах после увеличения на 2,6% в 2024 году и 1,3% в 2023 году. В Европе и Америке ожидается снижение газовой генерации за счет роста доли чистой энергии, однако этот процесс будет компенсирован увеличением газовой выработки на Ближнем Востоке и в Азии.