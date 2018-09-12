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    МЭА: Проект Южного газового коридора может расширяться в дальнейшем

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Трансадриатический газопровод (TAP) будет успешно реализован, несмотря на небольшие споры вокруг проекта".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

    Говоря о проекте Южного газового коридора, Ф.Бироль отметил, что в будущем он сможет расшириться. 

    По словам главы МЭА, это будет означать развитие как для Азербайджана, так и для Турции и Европы.

    Он отметил, что в рамках визита в Азербайджан он обсудит с правительством страны деятельность в нефтехимической отрасли и альтернативной энергетике: "Мы расскажем, какую помощь можем оказать Азербайджану в этих отраслях". 

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