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МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме

МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПГХ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 17:49
МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПГХ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что хранилища в Европе заполнены сейчас почти на 95%, что на 5% выше среднего пятилетнего значения.

"Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году", - сказано в сообщении. По этой причине придется принять срочные меры со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса.

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