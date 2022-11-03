МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПГХ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме.

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПГХ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что хранилища в Европе заполнены сейчас почти на 95%, что на 5% выше среднего пятилетнего значения.

"Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году", - сказано в сообщении. По этой причине придется принять срочные меры со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса.