МЭА предупредило о рисках из-за новых сокращений поставок нефти ОПЕК+

Новые сокращения ОПЕК+, объявленные в начале октября, повышают риски для обеспечения стабильности энергобезопасности в мире.

Новые сокращения ОПЕК+, объявленные в начале октября, повышают риски для обеспечения стабильности энергобезопасности в мире.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Массивное сокращение поставок нефти ОПЕК+ увеличивает риски энергетической безопасности во всем мире. Даже с учетом более низких ожиданий спроса это резко сократит столь необходимый рост запасов нефти до конца этого года и в первой половине 2023 года", - сказано в отчете.

На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 млн баррелей.

МЭА оценивает, что реальное сокращение ОПЕК+ составит около 1 млн баррелей в сутки, поскольку многие страны и так добывали ниже целевых уровней, не имея возможности нарастить добычу больше. По мнению агентства, основное сокращение придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Также ожидается дальнейшее падение добычи нефти в России в связи с началом действия эмбарго ЕС в декабре.

Вместе с тем, новое сокращение ОПЕК+ привело к росту цен на нефть, усилив волатильность рынка, отмечают в МЭА. "Ориентировочно цены на сырую нефть подскочили примерно на 14 долларов за баррель по сравнению с сентябрьским минимумом, и Brent снова близка к трехзначным значениям. В условиях неослабевающего инфляционного давления и повышения процентных ставок более высокие цены на нефть могут оказаться переломным фактором для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии", - считают в МЭА.

При этом в агентстве предполагают, что если в прошлом скачки цен на нефть способствовали росту поставок из стран, не входящих в ОПЕК, то в этот раз ситуация может оказаться иной.

"Сланцевые производители США, которые традиционно наиболее быстро реагируют на меняющиеся рыночные условия, сейчас борются с ограничениями в цепочке поставок и инфляцией - и поэтому пока они соблюдают дисциплину затрат. Это ставит под сомнение предположения о том, что более высокие цены обязательно уравновесят рынок за счет дополнительного предложения", - полают в МЭА.