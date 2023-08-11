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МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 млн баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,2 млн баррелей в сутки.
Энергетика
11 августа 2023 г. 12:48
МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году на 0,1 млн баррелей в сутки, теперь ожидает его на уровне 102,2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в августовском докладе агентства.

"Согласно прогнозам, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки, до 102,2 млн баррелей в сутки, с учетом роста в Китае более чем на 70%", - говорится в докладе. Показатель в июльском докладе прогнозировался на уровне 102,1 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,6 млн баррелей в сутки. Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 102 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях соответственно 102,9 и 103,1 млн баррелей в сутки.

При этом в 2024 году, по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире вырастет до 103,2 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке IEA raises forecast for global oil demand in 2023

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