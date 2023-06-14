МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году, теперь ожидает его на уровне 102,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году, теперь ожидает его на уровне 102,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом сообщается в июньском докладе агентства.

"Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, до нового рекорда в 102,3 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе. Это на 300 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось в майском докладе.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 млн баррелей в сутки. Во втором квартале МЭА прогнозирует его увеличение до 101,6 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом ожидает на уровнях 103,4 и 103,5 млн баррелей в сутки.

Спрос в Китае в апреле достиг исторического рекорда в 16,3 млн баррелей в сутки. При этом на долю стран, не входящих в ОЭСР, приходится 90% прироста в 2023 году, поскольку спрос в ОЭСР остается вялым на фоне текущего спада производства.

В 2024 году восстановление экономики после пандемии в основном завершится, рост спроса на нефть замедлится до 860 тыс. баррелей в сутки, до 103,1 млн баррелей в сутки.