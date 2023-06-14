О нас

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году, теперь ожидает его на уровне 102,3 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
14 июня 2023 г. 12:21
МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году, теперь ожидает его на уровне 102,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом сообщается в июньском докладе агентства.

"Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, до нового рекорда в 102,3 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе. Это на 300 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось в майском докладе.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 млн баррелей в сутки. Во втором квартале МЭА прогнозирует его увеличение до 101,6 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом ожидает на уровнях 103,4 и 103,5 млн баррелей в сутки.

Спрос в Китае в апреле достиг исторического рекорда в 16,3 млн баррелей в сутки. При этом на долю стран, не входящих в ОЭСР, приходится 90% прироста в 2023 году, поскольку спрос в ОЭСР остается вялым на фоне текущего спада производства.

В 2024 году восстановление экономики после пандемии в основном завершится, рост спроса на нефть замедлится до 860 тыс. баррелей в сутки, до 103,1 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi