МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 170 тыс. баррелей в сутки, до 1,2 млн баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 102,96 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 170 тыс. баррелей в сутки, до 1,2 млн баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 102,96 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада МЭА.

В декабрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в 2024 году на уровне почти 102,79 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть в 2023 году в январском докладе оценивается в 101,72 млн баррелей в сутки, его рост составил 2,3 млн баррелей в сутки.

"В четвертом квартале 2023 рост мирового спроса на нефть замедлился до 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже показателя в 3,2 млн баррелей в сутки во втором и третьем кварталах 2023 года", – отмечается в докладе.

Оценки на 2025 год пока не приводятся.