МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Рост мирового спроса на нефть в 2024 году замедлится до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,3 млн б/с в 2023 году.

Рост мирового спроса на нефть в 2024 году замедлится до 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,3 млн б/с в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Прогноз на 2024 год повышен на 110 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой.

В первом квартале 2024 года, по оценке МЭА, увеличение спроса на нефть до 1,7 млн б/с окажется выше, чем ожидалось, за счет улучшенного прогноза по США и увеличившегося объема бункеровки.

МЭА подчеркивает, что снижение роста спроса на нефть в 2024 году демонстрирует, что потребление нефти в мире выходит на исторический тренд после нескольких лет волатильности из-за восстановления от пандемии. "Более слабый экономический прогноз все больше уменьшает использование нефти, как и повышение энергоэффективности и растущие продажи электротранспорта", - отмечает агентство.

По мнению МЭА, рост спроса на нефть будет все больше смещаться в сторону стран, не входящих в ОЭСР, а доминирование Китая будет постепенно спадать.