МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,11 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,11 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из февральского доклада МЭА.

Спрос на нефть в 2025 году ожидается на уровне 104 млн баррелей. При этом, по оценкам агентства, в 2024 году спрос на нефть составил 102,89 млн баррелей в сутки, что на 10 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем докладе. В текущем году спрос должен вырасти на 1,11 млн баррелей в сутки.

В январском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть в 2025 году на 1,06 млн баррелей в сутки.