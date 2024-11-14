МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 960 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 960 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете агентства. Таким образом, оценка повышена на 60 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом.

Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 102,8 млн б/с. Прогноз на 2025 год - рост на 990 тыс. б/с, до 103,8 млн б/с. МЭА объясняет замедление роста до менее 1 млн б/с по сравнению с приростом в 2 млн б/с ранее окончанием влияния постпандемийного сдерживаемого спроса, состоянием мировой экономики и внедрением технологий чистой энергии.

Агентство отмечает, что в III квартале прирост спроса на нефть пересмотрен на 150 тыс. б/с, до 830 тыс. б/с.

Кроме того, наиболее сильно сдерживается потребление нефти чистыми технологиями в Китае, отмечает МЭА. Агентство считает, что здесь рост потребления нефти в 2024 году составит 140 тыс. б/с по сравнению с 1,4 млн б/с годом ранее.