О нас

МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 960 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
14 ноября 2024 г. 13:09
МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 960 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете агентства. Таким образом, оценка повышена на 60 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом.

Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 102,8 млн б/с. Прогноз на 2025 год - рост на 990 тыс. б/с, до 103,8 млн б/с. МЭА объясняет замедление роста до менее 1 млн б/с по сравнению с приростом в 2 млн б/с ранее окончанием влияния постпандемийного сдерживаемого спроса, состоянием мировой экономики и внедрением технологий чистой энергии.

Агентство отмечает, что в III квартале прирост спроса на нефть пересмотрен на 150 тыс. б/с, до 830 тыс. б/с.

Кроме того, наиболее сильно сдерживается потребление нефти чистыми технологиями в Китае, отмечает МЭА. Агентство считает, что здесь рост потребления нефти в 2024 году составит 140 тыс. б/с по сравнению с 1,4 млн б/с годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
Закир Гасанов выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с аварией Ми-8
9 ноября 2024 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi