МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,4 млн баррелей в сутки, до 101,3 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,4 млн баррелей в сутки, до 101,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в июньском докладе агентства.

"Прогнозируется, что мировая добыча нефти в текущем году достигнет рекордного уровня в 101,3 млн баррелей в сутки, в следующем - 102,3 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, до 101,1 млн баррелей в сутки.

В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, добыча нефти вне ОПЕК+ увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году и на 1,2 млн баррелей в сутки в 2024 году. При этом ОПЕК+, по прогнозу МЭА, совокупно сократит добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2024 году.

В мае добыча нефти в мире сократилась на 660 тыс. баррелей в сутки, до 100,6 млн баррелей, после введения дополнительных ограничений некоторыми странами ОПЕК+. Саудовская Аравия обещала сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в июле.