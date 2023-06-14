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МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год

МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,4 млн баррелей в сутки, до 101,3 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 июня 2023 г. 12:26
МЭА повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,4 млн баррелей в сутки, до 101,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщается в июньском докладе агентства.

"Прогнозируется, что мировая добыча нефти в текущем году достигнет рекордного уровня в 101,3 млн баррелей в сутки, в следующем - 102,3 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, до 101,1 млн баррелей в сутки.

В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, добыча нефти вне ОПЕК+ увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году и на 1,2 млн баррелей в сутки в 2024 году. При этом ОПЕК+, по прогнозу МЭА, совокупно сократит добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в 2024 году.

В мае добыча нефти в мире сократилась на 660 тыс. баррелей в сутки, до 100,6 млн баррелей, после введения дополнительных ограничений некоторыми странами ОПЕК+. Саудовская Аравия обещала сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в июле.

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