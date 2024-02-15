МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2024 году до рекордных 103,8 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти в 2024 году до рекордных 103,8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"Поскольку добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, продолжает превышать прогноз, годовой объем добычи сейчас должен увеличиться на 1,7 млн баррелей в сутки, до рекордных 103,8 млн баррелей в сутки в 2024 году", - сказано в отчете.

В прошлом месяце МЭА прогнозировало рост добычи нефти в этом году до 103,5 млн баррелей в сутки.

Рост добычи ожидается за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. Эти страны увеличат совокупную добычу нефти на 1,4 млн баррелей в сутки, при этом на долю Соединенных Штатов четвертый год подряд приходится более половины прироста мировой добычи.