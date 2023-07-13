МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,5 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"В 2023 году прогнозируется рост мировой добычи на 1,6 млн баррелей в сутки, до 101,5 млн (б/с), поскольку предложение нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится на 1,9 млн (б/с)", - говорится в докладе.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,4 млн (б/с), до 101,3 млн (б/с). В докладе также отмечается, что, по ожиданиям МЭА, добыча нефти вне ОПЕК+ увеличится на 1,9 млн (б/с) в 2023 году, и на 1,2 млн (б/с) в 2024 году.

В июне добыча нефти в мире увеличилась на 480 тыс. (б/с), до 101,8 млн баррелей.