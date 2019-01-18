МЭА повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе агентства.

В предыдущем докладе агентство прогнозировало рост спроса в 2019 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в докладе отмечается, что в декабре общий объем экспорта иранской нефти увеличился до более чем 1,3 млн баррелей в сутки.

Прогноз на уровень производства нефти США остался без изменений - 1,3 млн. б / с.

"В то время как два других гиганта добровольно сокращают добычу, США укрепят свое лидерство в качестве производителя нефти номер один в мире. К середине года добыча нефти в США, вероятно, превысит добычу Саудовской Аравии или России", - говорится в докладе.