МЭА повысил прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году

Энергетика
13 августа 2025 г. 12:12
Рост мировой добычи нефти по итогам текущего года составит 2,5 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, МЭА повысил прогноз 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,5 млн б/с.

"Мировая добыча нефти вырастет на 2,5 млн б/с, до 105,5 млн баррелей в этом году, и еще на 1,9 млн б/с, до 107,4 млн баррелей, в 2026 году", - сказано в отчете.

Месяцем ранее МЭА прогнозировал, что добыча вырастет на 2,1 млн б/с, до 105,1 млн б/с. Агентство повысило прогноз прироста на 400 тыс. б/с.

Версия на английском языке IEA raises forecast for global oil production growth in 2025

