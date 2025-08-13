МЭА повысил прогноз роста нефтедобычи в мире в 2025 году

Рост мировой добычи нефти по итогам текущего года составит 2,5 млн баррелей.
Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Таким образом, МЭА повысил прогноз 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 105,5 млн б/с.
"Мировая добыча нефти вырастет на 2,5 млн б/с, до 105,5 млн баррелей в этом году, и еще на 1,9 млн б/с, до 107,4 млн баррелей, в 2026 году", - сказано в отчете.
Месяцем ранее МЭА прогнозировал, что добыча вырастет на 2,1 млн б/с, до 105,1 млн б/с. Агентство повысило прогноз прироста на 400 тыс. б/с.