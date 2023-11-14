МЭА повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,4 млн баррелей, до 102 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,4 млн баррелей, до 102 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада МЭА.

"Мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки, до 102 млн баррелей, что на 110 тыс. больше, чем прогнозировалось в докладе за прошлый месяц", - сказано в докладе.

По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,35 млн баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,71 млн. В третьем квартале МЭА оценивает спрос на уровне 102,99 млн баррелей в сутки, а в четвертом - 102,75 млн баррелей в сутки.

В 2024 году МЭА ожидает показатель в 102,9 млн баррелей в сутки.