МЭА повысил оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 974 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 974 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 962 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 12 тыс. б/с.

Агентство понизило свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По мнению аналитиков, в прошлом году он составил 102,09 млн б/с (июньская оценка - 102,24), в 2024 году ожидается на уровне 103,06 млн б/с (предыдущая оценка - 103,2 млн б/с), а в 2025 году - 104,04 млн б/с (оценка в июне - 104,23 млн б/с).

Таким образом, аналитики МЭА понизили на 52 тыс. б/с свои ожидания по росту мирового нефтяного спроса в 2025 году: с 1,03 млн б/с до 979 тыс. б/с.

Одной из причин пересмотра оценок МЭА называет более слабые темпы роста спроса на нефть во втором квартале. По оценке аналитиков, он составил 710 тыс. б/с - это самый низкий показатель с четвертого квартала 2022 года. Эксперты убеждены, что данный факт является следствием нормализации темпов роста после пандемии и возвратом к динамике 2010-х годов.

Потребление нефти в Китае, долгое время являвшегося двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае и теперь за II кв. 2024 года оценивается немного ниже, чем годом раньше. Это резко контрастирует с ростом на 1,5 млн б/с в 2023 году и на 740 тыс. б/с в I кв. 2024 года.