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МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2023 год - на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
13 июля 2023 г. 13:34
МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2023 год - на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе агентства.

"Согласно прогнозам, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 млн (б/с), до 102,1 млн (б/с)", - говорится в докладе.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 млн (б/с). Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 101,4 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях 103,1 и 103,3 млн баррелей в сутки.

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