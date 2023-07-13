МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2023 год - на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в этом году понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2023 год - на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе агентства.

"Согласно прогнозам, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,2 млн (б/с), до 102,1 млн (б/с)", - говорится в докладе.

Агентство отмечает, что спрос в первом квартале составил 100,5 млн (б/с). Во втором квартале, по оценкам МЭА, спрос вырос до 101,4 млн баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство ожидает его на уровнях 103,1 и 103,3 млн баррелей в сутки.