МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 млн баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 млн баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки в 2024 году, что на 140 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе.

В апрельском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,17 млн баррелей в сутки и рост на 1,2 млн баррелей в сутки.

МЭА ожидает, что спрос на нефть в текущем году составит 103,155 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился до 1,062 млн баррелей в сутки с 1,202 млн.

Мировой спрос на нефть в следующем году ожидается на уровне 104,336 млн баррелей в сутки.