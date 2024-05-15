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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 млн баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей.
Энергетика
15 мая 2024 г. 12:10
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 млн баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе МЭА.

"Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки в 2024 году, что на 140 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе.

В апрельском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,17 млн баррелей в сутки и рост на 1,2 млн баррелей в сутки.

МЭА ожидает, что спрос на нефть в текущем году составит 103,155 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился до 1,062 млн баррелей в сутки с 1,202 млн.

Мировой спрос на нефть в следующем году ожидается на уровне 104,336 млн баррелей в сутки.

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Версия на английском языке IEA lowers its forecast for 2024 global oil demand growth

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