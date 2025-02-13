МЭА понизило прогноз роста нефтедобычи в мире до 104,45 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 1,56 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 1,56 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"В целом на 2025 год прогнозируется рост предложения нефти в мире на 1,6 млн баррелей в сутки, до 104,5 млн баррелей в сутки, даже при сохранении добровольных сокращений ОПЕК+. Почти весь прирост, на 1,4 млн баррелей в сутки, обеспечат страны, не входящие в ОПЕК+, а ОПЕК+ продемонстрирует скромное увеличение на 140 тыс. баррелей в сутки", - говорится в докладе.

По оценке МЭА, добыча нефти в мире в 2025 году вырастет по сравнению с 2024 годом на 1,56 млн баррелей в сутки, до 104,45 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,76 млн баррелей в сутки, до 104,68 млн баррелей в сутки.