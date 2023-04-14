МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличение мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 млн.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличение мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 млн.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"В целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,6 млн баррелей в сутки в 2022 году", - сказано в документе.

В 2023 году рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки.

"Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу на 760 тыс. баррелей в сутки", - также отмечается в докладе.