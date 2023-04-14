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МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличение мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 млн.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 12:31
МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличение мировой добычи нефти по итогам текущего года на уровне 101,1 млн баррелей в сутки, понизив прогноз ее роста до 1,2 млн.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада агентства.

"В целом по году прирост мировой добычи нефти замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,6 млн баррелей в сутки в 2022 году", - сказано в документе.

В 2023 году рост добычи нефти вне ОПЕК+, возглавляемый США и Бразилией, увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки.

"Ожидается, что ОПЕК+ сократит добычу на 760 тыс. баррелей в сутки", - также отмечается в докладе.

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