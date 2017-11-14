МЭА понизило прогноз по росту цен на нефть

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свою оценку по росту цен на нефть к 2025 году на 18%, до 83 долларов за баррель, к 2040 году - на 11%, до 111 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2017 (WEO-2017).

"По сценарию New Policies Scenario, наибольшее снижение пришлось на период до 2025 года, к которому цены на нефть вырастут до 83 долларов за баррель (по курсу доллара на конец 2016 года), а затем, до 111 долларов за баррель к 2040 году (на 18 долларов и 14 долларов за баррель ниже, чем прогноз WEO-2016)", - говорится в прогнозе.

Агентство отмечает, что изменения в прогнозе связаны с тремя основными факторами. Во-первых, с пересмотром в сторону повышения прогноза по извлекаемым запасам сланцевой нефти и газового конденсата в США (с 80 млрд баррелей до 105 млрд баррелей). Во-вторых, со снижением оценки стоимости различных upstream-проектов (разработка и добыча), что означает потенциальный рост предложения на рынке нефти по более низким ценам, чем в прошлом. В-третьих, с увеличением объема краткосрочных инвестиций за счет снижения времени на реализацию добывающих проектов. Таким образом, как поясняет агентство, производителям легче быстро реагировать на растущий спрос на нефть и быстрее удовлетворять эту потребность.