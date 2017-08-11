МЭА понизило прогноз по мировому спросу на нефть

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 0,41% или 400 тыс. баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 млн баррелей в день. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на доклад МЭА за август.

Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тыс. баррелей в день - до 99 млн баррелей в день. Таким образом, рост спроса на нефть в 2018 году в годовом выражении составит 1,4 млн баррелей в день.

В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2018 году - на 0,17% или 100 тыс. баррелей в день, до 59,6 млн баррелей в день. В 2017 году этот показатель может составить 58,2 млн баррелей в день, что также на 100 тыс. баррелей в день выше июльского прогноза. Рост предложения со стороны стран вне ОПЕК в этом году оценивается в 700 тыс. баррелей в день по сравнению с уровнем 2016 года.

Спрос на нефть ОПЕК, по оценке МЭА, в 2017 году составит 32,6 млн баррелей в день. В июльском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 32,9 млн баррелей в день. В 2018 году спрос на нефть картеля снизится до 32,4 млн баррелей в день против июльского прогноза в 32,8 млн баррелей в день.