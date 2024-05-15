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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году Рост мировой добычи нефти в 2024 году составит свыше 500 тыс. баррелей в сутки, до 102,7 млн баррелей в сутки.
Энергетика
15 мая 2024 г. 12:26
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Рост мировой добычи нефти в 2024 году составит свыше 500 тыс. баррелей в сутки, до 102,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Согласно прогнозам, рост спроса мировой экономики в этом году составит в среднем 580 тыс. баррелей в сутки, что приведет к увеличению предложения нефти до рекордных 102,7 млн баррелей в сутки. Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки, в то время как добыча в странах ОПЕК+, по прогнозам, сократится на 840 тыс. баррелей в сутки при условии сохранения существующих добровольных сокращений", - говорится в докладе.

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