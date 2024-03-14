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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году Добыча нефти в мире в I квартале сократится на 870 тыс. баррелей в сутки к IV кварталу 2023 года.
Энергетика
14 марта 2024 г. 13:24
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Добыча нефти в мире в I квартале сократится на 870 тыс. баррелей в сутки к IV кварталу 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча нефти в целом за год теперь должна вырасти на 800 тыс. баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году после корректировки ОПЕК+ в сторону понижения на 920 тыс. баррелей в сутки", - отмечается в докладе.

Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки - до 103,8 млн баррелей в сутки.

В этом году МЭА ожидает рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. По прогнозам, эти страны увеличат совокупную добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки. Также ожидается, что Иран, несмотря на санкции, увеличит добычу нефти еще на 280 тыс. баррелей в сутки.

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