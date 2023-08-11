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МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти в 2023 году

МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 70 тыс. баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год.
Энергетика
11 августа 2023 г. 12:44
МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 70 тыс. баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год.

Как передает Report, об этом говорится в докладе МЭА.

"В 2023 году прогнозируется рост мировой добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, до рекордных 101,5 млн баррелей в сутки, при этом США обеспечат прирост на 1,9 млн баррелей в сутки", - сказано в докладе.

Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в мире, по прогнозам МЭА, составит 101,47 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2023 году вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки - до 101,54 млн баррелей в сутки.

Резкое сокращение добычи в Саудовской Аравии в июле привело к падению производства в ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, до 50,7 млн баррелей в сутки, в то время как объемы добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, выросли на 310 тыс. баррелей в сутки до 50,2 млн баррелей в сутки, отмечается в докладе. В результате в июле добыча нефти в мире снизилась сразу на 910 тыс. баррелей в сутки, до 100,9 млн баррелей.

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