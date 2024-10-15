МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 41 тыс. б/с

Мировой спрос на нефть в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 862 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Мировой спрос на нефть в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 862 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Аналитики понизили оценку роста спроса на 41 тыс. б/с.

Они пересмотрели в меньшую сторону свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. В прошлом году показатель составил 101,98 млн б/с (сентябрьская оценка - 102,08), в 2024 году показатель ожидается на уровне 102,84 млн б/с (предыдущая оценка - 102,99 млн б/с), а в 2025 году - 103,84 млн б/с (оценка в августе - 103,94 млн б/с).

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году выросла на 44 тыс. б/с: с 954 тыс. б/с до 998 тыс. б/с.