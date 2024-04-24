МЭА понизило оценку роста спроса на газ и поставок СПГ в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на газ в 2024 году до 2,3% с 2,5%, а поставок СПГ - до 3% с 3,5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на газ в 2024 году до 2,3% с 2,5%, а поставок СПГ - до 3% с 3,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете агентства по рынку газа.

"Мировой спрос на газ, по прогнозам, вырастет на 2,3% в 2024 году. Мы ожидаем, что рост будет ограничен на рынках импортеров из-за ограниченного увеличения мировых поставок СПГ", - сказано в отчете.

Ожидается, что увеличение спроса на газ будет достигнуто за счет потребления промышленностью, а также жилым и коммерческим секторами. Таким образом, мировой спрос на газ составит порядка 4,19 трлн куб. м.

"Мы прогнозируем рост мировой торговли СПГ на 3% (около 16 млрд куб. м) в 2024 году, что несколько меньше, чем ожидалось ранее в отчете о газовом рынке за I квартал 2024 года, поскольку возникли задержки в реализации проектов, простои в работе и операционные риски. Несмотря на то, что в первом квартале 2024 года мировой рынок был относительно хорошо сбалансирован и, судя по всему, останется таким до конца года, на рынке продолжает сохраняться некоторая неопределенность в отношении предложения", - добавляет организация.

Спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится почти на 4% по сравнению с 2023 годом благодаря промышленной активности и более высокому потреблению газа в энергетическом секторе, прогнозирует МЭА. Потребление газа в Северной Америке вырастет менее чем на 1%, в Центральной и Южной Америке - увеличится на 2%.

В Европе спрос на газ вырастет менее чем на 2% и останется почти на 20% ниже уровня 2021 года. Спрос на газ на рынках Африки и Ближнего Востока увеличится на 3%. В странах Евразии потребление газа может вырасти на 2,5%.