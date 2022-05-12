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МЭА понизило на 100 тыс. баррелей в сутки прогноз роста мирового спроса на нефть

МЭА понизило на 100 тыс. баррелей в сутки прогноз роста мирового спроса на нефть Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. баррелей в сутки прогноз роста спроса на нефть в 2022 году.
Энергетика
12 мая 2022 г. 13:26
МЭА понизило на 100 тыс. баррелей в сутки прогноз роста мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 100 тыс. баррелей в сутки прогноз роста спроса на нефть в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из ежемесячного отчета МЭА.

В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем на 1,8 млн баррелей в сутки - до 99,4 млн баррелей в этом году.

Общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте сократились на 45 млн баррелей. Запасы оказались меньше на 1,2 млрд баррелей по сравнению с июнем 2020 года. При этом в странах ОЭСР зафиксирован незначительный рост по итогам марта - на 3 млн баррелей - во многом за счет высвобождения стратегических запасов.

В отчете МЭА также говорится, что страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 840 тыс. баррелей в сутки, при этом они отстали от разрешенной квоты по добыче на 2,66 млн баррелей, то есть исполнение сделки составило 223%.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, исполнили его на 162%, страны не-ОПЕК - на 330%. Россия выполнила сделку на 337%, Азербайджан - на 376%, Казахстан - на 340%, Саудовская Аравия - на 106%.

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