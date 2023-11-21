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МЭА пока не видит серьезного влияния конфликта на Ближнем Востоке на нефтяные цены

МЭА пока не видит серьезного влияния конфликта на Ближнем Востоке на нефтяные цены Конфликт на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на цены нефти.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 16:33
МЭА пока не видит серьезного влияния конфликта на Ближнем Востоке на нефтяные цены

Конфликт на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на цены нефти.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на энергетической конференции в Норвегии.

Однако, по его словам, война в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС держит нефтяной рынок в напряжении.

"Если одна или несколько нефтедобывающих стран региона окажутся непосредственно вовлечены в конфликт, мы можем увидеть последствия", - цитирует Бироля агентство.

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Версия на английском языке Oil market on edge over Middle East crisis, IEA's Birol says

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