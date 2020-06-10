МЭА ожидает в 2020 году самого сильного в истории падения спроса на газ

В 2020 году ожидается сильнейшее падение спроса на газ.

Как передает Repor, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Мировой спрос может упасть на 4%, или на 150 млрд кубометров, - это будет самое крупное падение в истории рынка природного газа.

На потребление газа повлияла теплая зима в Северном полушарии, а также ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. «Хотя ограничительные меры постепенно снимаются, наши прогнозы не предполагают быстрого восстановления экономики. В результате мировое потребление природного газа, по нашим оценкам, снизится на 4%. Это затронет все регионы, включая развитые рынки Европы, Северной Америки, Азии и Евразии, на которые приходится 75% потребления газа в 2020 году», - говорится в докладе.

Эксперты считают, что в 2021 году спрос на газ начнет постепенно восстанавливаться, однако COVID-19 будет иметь продолжительные последствия для рынка. По оценке МЭА, к 2025 году объем годового спроса на газ снизится на 75 млрд кубометров. Однако к 2025 году ожидается рост спроса на газ в среднем на 1,5% в год за счет промышленности, на которую будет приходиться до 40% дополнительного спроса.

МЭА ранее спрогнозировало падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых. По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. На фоне COVID-19 в том числе падает спрос на нефть.